Fun with Corona

Darf man Witze über den Corona-Virus machen? Sicher, warum denn auch nicht?

Es wird ja genau nix besser, wenn wir nicht lachen. Im Gegenteil! Lachen stärkt die Psyche und auch das Immunsystem.

TOP 5 Hamsterkauf-Witze

Treffen sich zwei Hamster in einer Bar.

H1: Na, schon Hamsterkäufe erledigt?

H2 kippt H1 entsetzt den Drink ins Gesicht: Ich bin nicht käuflich!

Italiener:

„Coronavirus. Wir müssen Hamsterkäufe machen. Aber lieber verhungern wir, bevor wir Vollkorn Farfalle von Barilla essen.“ pic.twitter.com/uHt8MjTZDT — Ruhrpottlady (@mitPunkimHerzen) February 25, 2020

Heute im DM, Kunde vor mir kauft 3 Packungen Klopapier.

Verkäuferin: "Na, Hamsterkauf?"

Kunde: "Nö, ich scheiß einfach viel!" — Dietrini (@Dietrini) February 27, 2020

Hamster? Anfänger.

Wenn das Klopapier ausgeht, sind Angorakaninchen definitiv die weichere und somit bessere Wahl.

Die TOP 5 Hygiene Songs

Platz 5: The Beatles – I wanna wash your hands

Platz 4: EAV – Wasch die Hand schöne Frau

Platz 3: Right Said Fred – Don’t Kiss just Talk

Platz 2: Rolling Stones – Disinfection

Platz 1: Ottawan – Wasch die Händ ab

